الامارات | أضخم لاعب في "عالم اليد" يحرز 4 أهداف في مونديال مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن أضخم لاعب في "عالم اليد" يحرز 4 أهداف في مونديال مصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية جوتييه مفومبي تييري الأضواء في كأس العالم لكرة اليد المقامة حالياً في مصر، بعدما شارك خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين أمس.

وألقت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على قصة اللاعب الكونغولي الذي يزن 110 كغم، ويلعب في فريق درو إيه سي، الذي يشارك في الدرجة الثانية الفرنسي، ويعد أحد أكبر اللاعبين حجماً في ملاعب اليد بالوقت الحالي. وأشارت إلى أن تييري 26 عاماً لفت أنظار كل من شاهد المباراة عبر شاشات التليفزيون بسبب بدانته الواضحة ورغم ذلك تألق وسجل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهوداً بدنياً لافتاً.

ويلعب الكونغو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه الأرجنتين والدنمارك والبحرين، حيث تعد هذه المشاركة الأولى له في تاريخ المونديال وخسر الكونغو المواجهة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 28- 22.

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