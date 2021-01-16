شكرا لقرائتكم خبر عن ديربي روما: النسور تقتنص الذئاب في ديربي تاريخي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق لاتسيو انتصارًا كبيرًا في ديربي العاصمة الإيطالية الذي جمع بينه وبين نادي روما، بالفوز بنتيجة 3-0 في إفتتاح مباريات الجولة 18 من الدوري الإيطالي.

وبدأ أصحاب الأرض (نظريًا) التهديف مبكرًا بعد 14 دقيقة عن طريق الهداف تشيرو إيموبيلي، ثم ضاعف لويس ألبيرتو تقدم الفريق في النتيجة بهدف ثان بعد 9 دقائق فقط من الهدف الإفتتاحي.

وفي الشوط الثاني سجل ألبيرتو الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 22، ليضمن لـ لاتسيو تحقيق انتصارًا عريضًا في الديربي.

رجل المباراة:

لاعب الوسط المهاجم الإسباني، لويس ألبيرتو، قدم أداءً كبيرًا من خلال تسجيه هدفين، وصناعته لفرصتين تهديفيتين (الرقم الأعلى في المباراة) وكان ثاني أكثر لاعبي لاتسيو لمسًا للكرة (63)، والأكثر دخولًا في إلتحامات أرضية (13) والأكثر تعرضًا للمخالفة (4).

هل تعلم أن:

- هذا هو أول ديربي على الإطلاق للعاصمة الإيطالية يشهد غياب الجماهير.

- مباراة الديربي اليوم شهدت تواجد حارسين إسبانيين (بيبي رينا مع لاتسيو وباو لوبيز مع روما) في حدث تاريخي غير مسبوق في الديربي.

- لأول مرة في تاريخ الديربي، هذه هي أول مرة تلعب هذه المباراة في يوم الجمعة.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

ارتقى لاتسيو للمركز السابع برصيد 31 نقطة، وهو نفس رصيد صاحبي المركزين الخامس والسادس، مع ابتعاد نسور العاصمة عن روما (الثالث) بـ 3 نقاط فقط.

خسارة ذئاب روما اليوم تعني أن الفريق مهدد بشكل كبير في خسارة موقعه الحالي بجدول الترتيب، مع تجمد رصيد الفريق عند 34 نقطة ولعبه مباراة أزيد من الفرق المطاردة له.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- تشيرو إيموبيلي سجل 4 أهداف في ديربي روما بقميص لاتسيو في الدوري الإيطالي، فقط سيلفيو بيولا (6) وتوماسو روكي (5) سجلا أكثر منه بقميص لاتسيو في الديربي خلال مواجهات الدوري.

- لويس ألبيرتو هو أول لاعب من لاتسيو يسجل هدفين أو أكثر في مواجهة ديربي على ملعب لاتسيو بالدوري الإيطالي منذ روبرتو مانشيني في نوفمبر 1998.

- لاتسيو اليوم عادلوا أكبر نتيجة فوز لهم بالديربي في الدوري الإيطالي (مناصفة مع نتيجة الفوز 3-0 في ديسمبر 2006 والفوز 3-0 في مارس 2019).