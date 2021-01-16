شكرا لقرائتكم خبر عن سيرفار مدرب كرواتيا: شكراً لمصر على التنظيم الرائع في ظل "كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد لينو سيرفار المدير الفني لمنتخب كرواتيا بما فعلته مصر من أجل إقامة النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد رجال في موعدها رغم جائحة فيروس كورونا.وقال سيرفار «أشكر مصر جدا على ما حدث والتنظيم، البطولة مهمة جدا أن تقام في تلك الفترة، والتنظيم يدل على أن كرة اليد لها مستقبل كبير في تلك الظروف».

وتابع «أعتقد أن مصر نجحت في فكرة إقامة البطولة في تلك الظروف وهو أمر صعب جدا لكن الحياة يجب أن تسير مع الأخذ في الاعتبار الاحتياطات اللازمة».

وعن مباراة كرواتيا الاولى وتعادلها المخيب امام اليابان، أكد سيرفار عن عدم رضاه بالتعادل أمام مشيراً إلى انه مقتنع أنها نتيجة عادلة وفقا لسير المباراة.

وقال سيرفار: «كانت مباراة قوية جدا واليابان كانت أكثر من رائعة بالنسبة للمتابعين». وأضاف «النتيجة بالتأكيد غير مرضية بالنسبة لنا، كنا نريد تحقيق الفوز لكنها منطقية بالنسبة للمباراة».

وأوضح المدير الفني لمنتخب كرواتيا: «في أول المباراة لم يكن الفريق جيداً خاصة من الناحية الدفاعية واليابان لعب مباراة جيدة في الشوط الأول، نجحنا في العودة بعد ذلك في الشوط الثاني لكن لم يكن كافيا لتحقيق الفوز».

وتعد النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد رجال هي بطولة العالم السادسة للينو سيرفار المدير الفني لكرواتيا، والذي توج المنتخب الكرواتي تحت قيادته بلقب بطولة العالم عام 2003، كما قاد سيرفار كرواتيا للفوز بالميدالية الذهبية الأولمبية، بالإضافة لوصافة أوروبا أعوام 2008 و2010 و2020.