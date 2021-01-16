شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يعلق على فشل إحترافه: «مفيش بطل من غير جروح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كتب مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أول تعليقًا بعد إصدار نادي الزمالك بيانًا رسميًا يعلن خلاله توقف المفاوضات مع نادي سانت إيتيان الفرنسي، من أجل التعاقد مع المهاجم الدولي مصطفى محمد، مقابل 5 ملايين دولار.

وكتب مصطفى محمد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»: «النجاح خُلق للأكثر صموداً.. مهما تأذيت مفيش بطل من غير جروح».