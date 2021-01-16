شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يجتمع بمديري صالات المونديال عبر الفيديو كونفرانس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مديري الصالات المغطاة المستضيفة لمنافسات بطولة العالم لكرة اليد.
تناول الاجتماع مراجعة كافة الضوابط والإجراءات المتبعة للخطة الطبية وكذلك آليات تنظيم المنافسات الرسمية وكذلك متطلبات التعقيم قبل وبعد المباريات.
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