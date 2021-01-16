شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة الرياضي» يطلق برنامج تطوير المديرين التنفيذيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يطلق مجلس الشارقة الرياضي، اليوم السبت، برنامج تطوير المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية والتخصصية بالتعاون مع أكاديمية بحث وتطوير أنشطة علوم الرياضة «دراسا» ويستمر حتى 20 مارس/آذار المقبل، بمشاركة 30 منتسباً، ويشتمل البرنامج على إقامة 6 ورش.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، إلى أن إقامة البرنامج يشكل أهمية بالنسبة للمجلس في إطار التركيز على تمكين القيادات الرياضية بأندية الإمارة الباسمة وعكس ما يتوفر لهذه الأندية من اهتمام ودعم لامحدود من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وأضاف: «يبقى رفع كفاءة الأداء للكوادر الإدارية من الأهداف المهمة بالنسبة للمجلس بما ينعكس على تقدم العمل الإداري بأندية الإمارة وعطفاً على ذلك يتم تنظيم هذا البرنامج الذي يمثل تأثيراً إيجابياً لأهمية الورش التي ستقام من خلاله على مدار الفترة الزمنية ونأمل أن يشكل إضافة حقيقية بالنسبة للدارسين مثل البرامج التي سبق وأن نظمها المجلس من قبل في إطار الحرص على إحداث نقلة في العمل الإداري».

واختتم الحزامي: «تميز الأداء الإداري في الأندية يمر عبر تأهيل فئة المديرين التنفيذيين بمثل هذا البرنامج والعمل على تطبيقه وبما يحقق الأهداف المطلوبة من إقامته».