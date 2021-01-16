شكرا لقرائتكم خبر عن وصافة الجزيرة في اختبار خورفكان الصعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يسدل الستار على مباريات مرحلة الذهاب من دوري الخليج العربي اليوم السبت بإقامة 3 مباريات، تجمع الأولى بين الظفرة وضيفه الوصل، بينما يحل الجزيرة الوصيف ضيفاً على خورفكان على أن يسدل الستار على الدور الأول مع موقعة الوحدة وبني ياس.

ويتحول فريق الجزيرة الوصيف ( 27 نقطة) إلى خورفكان ( 11 نقطة) ليحل ضيفاً على الفريق الأخضر الباحث عن نتيجة إيجابية، تعزز من آماله في البقاء بين الكبار.

وستكون مهمة الجزيرة صعبة،ولاسيما أن خورفكان عادة ما يقدم أفضل مبارياته على أرضه، وسبق له التعادل في معقله مع شباب الأهلي والشارقة، وعزز صفوفه بعد فتح باب الانتقالات الشتوية بضم البرازيلي باولينيو ولاعب مقيم وإسماعيل الحمادي قادماً من شباب الأهلي.

كما سيكون الجزيرة تحت الضغط، ولاسيما بعد فوز الشارقة على اتحاد كلباء وابتعاده في الصدارة مؤقتاً بفارق 5 نقاط عنه.

ويلعب الظفرة مع ضيفه الوصل تحت قيادة مدربه الجديد-القديم السوري محمد قويض الذي حل بديلاً للصربي الكسندر.

وسيكون المغربي عصام العدوة الغائب الأبرز عن تشكيلة المدرب السوري محمد قويض، بسبب الإصابة التي ستبعده شهراً عن الملاعب، بينما سيتنفس المدرب القدير الصعداء بعد إبلال كل من عمران الجساسي وخالد الدرمكي وخالد بطي من الإصابة.

أما الوصل فيسعى إلى تأكيد تحسن عروضه ومستواه منذ استلام البرازيلي هليمان قيادته، وكان تعادله في الجولة الثانية عشرة مع شباب الأهلي أكبر دليل على ذلك

ويستقبل الوحدة السابع فريق بني ياس الرابع في لقاء قمة «المربع الذهبي»،حيث يبحث الفريقان عن البقاء ضمن المراكز الأولى.