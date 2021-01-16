الحضري: لم أتخيل أنني سأعتزال.. وهدف تريكة أغلى من هدفي أفشة ومتعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب السابق، إنه اعتزل الكرة بعدما شعر أنه حقق كل شيء في عالم كرة القدم.

وأضاف الحضري، في تصريحات لبرنامج "بي أون تايم":"ربنا أعطاني كل شيء وكنت أحافظ على ذلك، فكنت أكبر حارس مرمى في كأس العالم وكنت أول أشياء كثيرة وحققت بطولات كثيرة ولم أتخيل بأنه سيأتي اليوم وأعتزال".

واختار حارس مرمى المنتخب السابق، هدف محمد أبو تريكة في مرمى الصفاقسي التونسي بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2006 ليكون الأغلى له من هدف عماد متعب للأهلي في مرمى سيوي سبورت بنهائي الكونفيدرالية وهدف محمد مجدي "أفشة"، في مرمى الزمالك بنهائي دوري أبطال أفريقيا 2020:"تعادلنا في القاهرة 1 / 1 فزنا في تونس بسينارينو صعب".

وتابع الحضري:"أي مباراة للنادي الأهلي أشاهدها الآن كأحد المشجعين وهذا يظهر في طريقة احتفالي فبعد هدف أفشة احتفلت بالرقص بـ(شمروخ) وتم التقاط صورًا لي وأنا احتفل مثل الجمهور".

وأتم الحضري تصريحاته بالإشارة إلى أنه كان يطمئن في وجود وائل جمعة وعماد النحاس مدافعي الأهلي السابقين بينما كان يتحدث كثيراً مع أحمد السيد:"لديه حماس ويريد فعل كل شيء لذا كنت أتحدث معه".