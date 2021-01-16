محمد يوسف: البنك الأهلي لن يكون الحصان الأسود للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمد يوسف المدير الفني لنادي البنك الأهلي، أنه لا يمكن توقع أن يكون فريقه هو الحصان الأسود للدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال يوسف خلال مقابلة مع قناة "اون تايم سبورتس1": "خضت منصب مدير الكرة في فترة كارتيرون مع الأهلي، وهذا المنصب يحتاج ترتيبات عديدة، وعلاقتي باللاعبين سهلت علي الامور، واستطعت اقناع العديد من اللاعبين في تلك الفترة بالتجديد".

وأضاف: "فترة لاسارتي بها نجاحات واخفاقات، واستطعنا عمل تدعيمات كبيرة وهذا فرق معنا بشكل كبير بعد خروجنا من البطولة العربية والخسارة في نهائي افريقيا، واكملت المسيرة بعد رحيل لاسارتي، وتم اقالتي من قبل محمود طاهر لأنه كان يرى أن تصريحاتي ضد مجلس الادارة وهذا الأمر لم يكن صحيحاً".

وأكمل محمد يوسف: "مع قدوم فايلر وجهازه ومحمود الخطيب، كان هناك شبه اتفاق على عدم تولي منصب في الجهاز الفني".

وواصل: "المدربين الذين في القائمة التي حققت بطولة دوري ابطال افريقيا للأهلي هي قائمة ذهبية، النادي الأهلي غني بأي مدربين ينضم لهم، وهو نادي كبير ولديه رصيد كبير ويضيف لأي مدرب".

وتابع مدرب البنك الأهلي: "كهربا لاعب كبير وهو ورقة رابحة للأهلي ويمكنه صنع الفارق، ورحيل حسام عاشور هو سنة الحياة، وكل لاعب يلعب الفترة التي يلعبها وقدم انجازات كبيرة جدا ومن الصعب كسر الارقام التي فعلها، ونادي الزمالك لديه لاعبين اقوياء مثل طارق حامد وفرجاني ساسي ولديه مؤسسة ناجحة للغاية".

وأضاف: "حصل تلاقي في الفكر مع ادارة نادي البنك الاهلي، ووضعنا نقاط العمل وكان هناك فكر لتدعيم الفريق بالاضافة للحفاظ على بعض العناصر، وبدأنا نشتغل واتمنى ان نقدم مشروع كبير خلال الفترة المقبلة، وراضٍ عن التدعيمات التي قمنا بها، ومن ضمن المعايير التي وضعناها ان يكون بهم عناصر خبرة".

واختتم محمد يوسف: "لا استطيع أن اقول أن البنك الاهلي هو الحصان الاسود للبطولة، لأن هناك فرق كثيرة دعمت صفوفها بشكل كبير، ولا استطيع ان اتوقع من هو الحصان الاسود الآن لأن هذا الموسم سيكون صعب للغاية".