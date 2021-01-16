مدرب مانشستر يونايتد السابق: أشكر الله أنني اعتزلت قبل مواجهة ليفربول "الاستثنائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يشكر الله على اعتزاله التدريب قبل مواجهة النسخة الحالية من فريق ليفربول، واصفاً الريدز بالفريق الاستثنائي.

ويلتقي ليفربول بنظيره مانشستر يونايتد، غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ19 بالدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وقال فيرجسون في تصريحات نشرتها صحيفة "ذا تايمز": "أشكر الله أنني اعتزلت، وذلك عندما أرى أداء ليفربول على مدار الموسمين الماضيين، أقول بأنهم استثنائيين، لدي احترام كبير لليفربول ودائماً كنت احترمهم".

وأضاف: "دائماً ما اعتبر ديربي مانشستر يونايتد وليفربول أنها مباراة الموسم، وذلك لأن الفريقين هم الأنجح على مستوى البطولات في إنجلترا".

واختتم المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد قائلاً: "من الواضح أن عليك الفوز على ليفربول للفوز بأي شيء".

واعتزل أليكس فيرجسون صاحب الـ79 عاماً التدريب في عام 2013، وحقق المدرب الاسكتلندي 38 بطولة خلال 26 عاماً مع مانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل صدارة جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 36 نقطة بفارق 3 نقاط عن ليفربول.