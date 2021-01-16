السفير الفرنسي يشيد بتنظيم مونديال اليد.. ويؤكد: فرنسا في النهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

أشاد السفير الفرنسي ستيفان روماتيه بالتنظيم الرائع والاحترافي لبطولة العالم لكرة اليد في نسخته السابعة والعشرين .

أشار إلى متابعته للمباراة الأولي للمنتخب الفرنسي، معلقا آمالا كبيرة على هذه البطولة.

وأبدى السفير الفرنسي إعجابه بصالة حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر و أنه مكان رائع، وكان يأمل أن تمتليء المدرجات بالجماهير، ولكن نتيجة للظروف الاستثنائية في ظل جائحة كورونا لم يتم السماح بذلك، ولكن التنظيم بشكل عام رائع للغاية.

وأضاف السفير الفرنسي أن هذا التنظيم الرائع جاء نتيجة عمل طويل وجهود حثيثة من وزير الشباب والرياضة المصري والاتحاد المصري والدولي.

كما أوضح السفير أن المنتخب الفرنسي سعيد للغاية.

واختتم السفير كلمته بأن اليوم ليس لدينا سوى كلمة واحدة "سنصل إلى النهائي".