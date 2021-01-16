اخبار الرياضه

السفير الفرنسي يشيد بتنظيم مونديال اليد.. ويؤكد: فرنسا في النهائي

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ حسام زايد:

أشاد السفير الفرنسي ستيفان روماتيه بالتنظيم الرائع والاحترافي لبطولة العالم لكرة اليد في نسخته السابعة والعشرين .

أشار إلى متابعته للمباراة الأولي للمنتخب الفرنسي، معلقا آمالا كبيرة على هذه البطولة.

وأبدى السفير الفرنسي إعجابه بصالة حسن مصطفى بمدينة ٦ أكتوبر و أنه مكان رائع، وكان يأمل أن تمتليء المدرجات بالجماهير، ولكن نتيجة للظروف الاستثنائية في ظل جائحة لم يتم السماح بذلك، ولكن التنظيم بشكل عام رائع للغاية.

وأضاف السفير الفرنسي أن هذا التنظيم الرائع جاء نتيجة عمل طويل وجهود حثيثة من وزير الشباب والرياضة المصري والاتحاد المصري والدولي.

كما أوضح السفير أن المنتخب الفرنسي سعيد للغاية.

واختتم السفير كلمته بأن اليوم ليس لدينا سوى كلمة واحدة "سنصل إلى النهائي".

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا