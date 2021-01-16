كيف استفاد الزمالك بعد إغلاق المفاوضات مع سانت ايتيان بشأن مصطفى محمد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ألغى نادي الزمالك المفاوضات الجارية بشأن انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق إلى صفوف نادي سانت ايتيان الفرنسي، نهائياً.

وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب نادي سانت ايتيان للتعاقد مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ورفض نادي الزمالك استكمال المفاوضات مع النادي الفرنسي، بعدما ألمح رولان رومييه الرئيس التنفيذي لنادي سانت ايتيان الفرنسي، إلى طلب مسئولين بالنادي الأبيض عمولات لتسهيل انتقال مصطفى محمد للفريق.

وقال رئيس سانت ايتيان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "نمبر 1" على قناة النهار: "رأينا مسؤولين مختلفين في الأراء داخل النادي.. لا أتهم أحدًا بعينه ولكن هل هناك أفراد يريدون الحصول على نسبة من الصفقة؟.. مضيفا: "إذا لم تتم الصفقة فسأعلن عن الأسماء التي تحاول الحصول على عمولة ونسبة من الصفقة".

ولكن بعد إيقاف المفاوضات نهائياً مع إدارة النادي الفرنسي، كيف استفاد نادي الزمالك؟

حفظ مبادئ النادي

قام نادي الزمالك بالحفاظ على مبادئه ورفض كل الإساءات التي وجهت للنادي الأبيض بشأن تصريحات رئيس نادي سانت ايتيان، عندما أصدر نادي القلعة البيضاء بيانا من 4 نقاط يرد خلاله على رئيس النادي الفرنسي.

ورفض نادي الزمالك أية إساءة أو محاولة للتشهير لأي من المنتسبين له، والذين يتمتعون بالشفافية والمصداقية.

وقرر إيقاف المفاوضات، احتراما من المسؤولين لكيان وشأن نادي الزمالك، وكذلك لجماهيره العريضة في كل مكان والتي لا ترضى بمثل هذه الأمور، والتي تتعارض مع قيم ومبادىء النادي العريق.

الإفصاح عن الأسماء

هدد رئيس نادي سانت ايتيان، بالإفصاح عن الأسماء التي تحاول الحصول على عمولة ونسبة من الصفقة من داخل النادي الأبيض، لتسهيل انتقال مصطفى محمد للنادي الفرنسي.

وجاء رد الزمالك قاطعاً بمطالبة المسؤولين في نظيره الفرنسي، بالإفصاح فورا عن هذه الأسماء إن وجدت، وذلك إلتزاما بمعيار النزاهة والشفافية واجبة الاتباع.

اتخاذ الإجراءات القانونية

أكد نادي الزمالك في بيانه للرد على رئيس سانت ايتيان، أنه يقوم حاليا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الموضوع، مما يحافظ من خلاله على حقوقه الأدبية والمعنوية، والتي تتمثل في التشهير والإساءة لبعض المسؤولين بالنادي.

تفهم مصطفى محمد

أبدى مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض تفهمه للوضع الحالي لإيقاف الصفقة مع النادي الفرنسي، وأنه يحترم قرار النادي بعد أن توجيه الإساءة له من قبل رئيس سانت ايتيان.

وجاء ذلك التأكيد من عصام سالم المتحدث الرسمي بإسم نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد": "مصطفى محمد متفهم الوضع، وأرسل بالفعل إلى مجلس الإدارة أكد فيه رفضه الانضمام إلى نادٍ يسيء إلى نادي الزمالك".

تصحيح

رد جان لوك بويزين مدير التعاقدات في نادي سانت ايتيان الفرنسي في تصريحات خاصة لمصراوي، عن البيان الذي أصدره نادي الزمالك بشأن إغلاق المفاوضات نهائياً مع النادي الفرنسي، مصححاً ما قاله رئيس النادي.

وأشار مدير التعاقدات للنادي الفرنسي إلى أن رئيس النادي لم يقصد أن أشخاصاً من نادي الزمالك هم من يطالبون بالحصول على العمولات، وأن الأمر فُهم بشكل خاطئ بسبب الترجمة لأنها ليست دقيقة.

وقال مدير التعاقدات إن رئيس النادي كان يقصد الوكلاء الوسطاء الذين يحاولون الدخول في صفقة انتقال مصطفى محمد، للحصول على عمولة، وأن غضب رئيس النادي جاء لذلك الأمر، لأنه يعتقد أنهم ساهموا في ارتفاع سعر الصفقة.

آمل لفتح المفاوضات مجدداً

"نعم هذا صحيح".. كان رد من مدير التعاقدات في تصريحاته لمصراوي على إذا كان النادي مازال مهتم بالتعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض، وقد يكون هذا الأمر مؤشراً على عودة المفاوضات بين الطرفين مجددا، بعدما تم تصحيح المقصود من وراء تصريحات رولان رومييه رئيس النادي الفرنسي.

جدير بالذكر أن النادي الفرنسي عرض 4.5 مليون دولار، على أن تسدد على دفعتين مع نسبة إعادة بيع 20 % لأي نادي آخر، والموافقة على شرط عدم بيع اللاعب لأي نادي آخر في مصر لضم مصطفى محمد، إلا أن الزمالك طلب 5 مليون دولار كاش للاستغناء عن اللاعب وذلك قبل أن يغلق النادي الأبيض المفاوضات.