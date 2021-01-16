"بين تركيا وأرتيتا".. وكيل النني يكشف لمصراوي معادلة التألق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

احتفل النجم المصري محمد النني يوم الخميس، بالذكرى الخامسة له مع فريق آرسنال والذي كان قد انضم له يوم 14 يناير من عام 2016 قادمًا من بازل السويسري.

وكتب محمد النني عبر حسابه الرسمي على تويتر يوم الخميس: "اليوم يصادف الذكرى الخامسة لي في نادي آرسنال، لا يمكن أن أحصى النعم التي تحققت في هذه السنوات، الخبرة والتطور الشخصي، الحب والدعم من جانب الإدارة واللاعبين والمشجعين كل هذا يجعلني أرغب في الاستمرار طوال حياتي."

وخاض محمد النني فترة إعارة لمدة موسم واحد في صفوف بيشكتاش التركي بداية من سبتمبر سبتمبر 2019 قبل أن يعود لناديه في أغسطس 2020 وهي الفترة التي لم تكن سهلة على نجم الفراعنة على حد وصف وكيله أعماله علاء نظمي.

وقال علاء نظمي من خلال تصريحات لمصراوي: "النني أراد أن يأخذ خطوة للوراء من أجل العودة من جديد إلى المقدمة، هذا ما دفعه للرحيل عن صفوف آرسنال والانتقال إلى الدوري التركي، كما أنه بعد العودة من جديد لصفوف آرسنال فإنه لديه دوافع كبيرة من أجل التألق والنتيجة ظاهرة أمام الجميع."

محمد النني نجح في الظهور بوجهٍ مشرق مع آرسنال بعد العودة تركيا ليكون واحدًا من أهم رجال المدرب مايكل أرتيتا.

علاء نظمي أضاف: "النني قرر الانتقال للدوري التركي القوي على الصعيد البدني خاصة في ظل عدم وجود فرصة كبيرة له في آرسنال في وجود المدرب أوناي إيمري، الفترة التي قضاها النني في بيشكتاش لم تكن سهلة على الإطلاق، لكنها أضافت له الكثير خاصة على المستوى البدني والذي أكسب النني المزيد من القوة البدنية والتي تظهر عليه في الوقت الحالي، الأمور المالية والإدارية في النادي من التركي لم تكن على مايرام، حتى الآن اللاعب لديه مستحقات لم يحصل عليها، إدارة آرسنال طلبت منه العودة وقطع الإعارة وستدعمه في الأمر لكنه فضل استكمال التحدي خاصة في ظل التقدير والحب الكبير من جانب جماهير الفريق التركي له."

بعد موسمه مع الفريق التركي شحن لاعب بازل والمقاولون العرب الأسبق نفسه بدوافع من أجل بداية مرحلة جديدة مع آرسنال، وعن هذا يقوم نظمي: "النني دائمًا لديه دوافع ويحرص على أن يُجدد دوافعه بصفة مستمرة من أجل البقاء في أفضل صورة، قبل فترة الإعداد للموسم الجاري مع آرسنال قمنا بالتجهيز لفترة إعداد مصغرة للنني، خاضها بقوة حتى يكون جاهز لفترة الإعداد مع الفريق، هي عادة يحب النني اتباعها منذ فترة وأقوم بالإشراف على تحضيرها بشكل شخصي."

الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال قال في تصريحات سابقة "سعيد بتواجد النني وبكل ما يقوم به، أتمنى أن يُكمل باقي الموسم على هذا النحو، انه يمل طاقة رائعة كما أنه يخلق أجواء رائعة في غرفة خلع الملابس، دائمًا ماكنت مؤمن بقدراته، هو ليس لاعب محبوب فقط بل لاعب رائع أيضا."

وأشاد نظمي بالعلاقة بين محمد النني ومدربه كاشفًا أنها بدأت منذ انتقال النني لصفوف آرسنال، تلك الفترة التي كان فيها اللاعب الإسباني قائدًا للفريق : "خلال الفترة الأولى للنني مع آرسنال دائمًا ما كان يشيد أرتيتا به من خلال أحاديث جمعتني به، كان دائمًا ما يشيد بإمكانات اللاعب وكان يطلب مني دائمًا أن أنقل وجهة نظره للنني، هو انسان رائع على المستوى الشخصي قبل أن يكون مدرب جيد."

وأكمل نظمي: "على الصعيد الفني خطة أرتيتا تناسب محمد النني كثيرًا وتمنحه الفرصة من أجل التألق والظهور بشكل جيد والنني تمسك بهذه الفرصة ويعمل بشكل قوي من أجل المواصلة على نفس المنوال."

في شهر أكتوبر الماضي، نجح آرسنال في التعاقد مع الدولي الغاني توماس بارتي قامًا من صفوف أتلتيكو مدريد وهو ما جعل البعض يؤكد أن تواجد النني سيؤثر على فرص النني في تشكيلة المدرب أرتيتا.

ومن جانبه قال نظمي: "النني لا يشعر بالقلق مطلقًا من تواجد بارتي مع آرسنال، المنافسة هي أكثر ما يسعد النني وأكثر ما يجعله يعمل بقوة كبيرة، وفي النهاية لكل لاعب خصائصه، ومع مدرب عادل مثل أرتيتا لا يوجد ما يثير قلق النني."