اخبار الرياضه

الامارات | محمد صلاح يكشف عن طبيعة علاقته مع السوري عمر السومة وباقي النجوم العرب

0 نشر
جوني جبور-دبي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكشف عن طبيعة علاقته مع السوري عمر السومة وباقي النجوم العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم فريق الإنجليزي ومهاجم المنتخب المصري محمد صلاح، عن علاقته بنجوم الكرة العرب، قائلا إن علاقته جيدة مع السوري عمر السومة، نجم أهلي جدة السعودي، وأنه اللاعب العربي الوحيد الذي يتواصل معه بشكل مستمر.

وتطرق صلاح إلى علاقته مع نجوم عرب غير مصريين في الممتاز. وقال في تصريحات صحافية: "العلاقة جيدة مع الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، إلا أننا نكتفي في الحديث خلال المباريات التي تجمع فريقينا في الدوري، بخلاف علاقتي مع الدولي السوري عمر السومة، حيث نتواصل بشكل دائم".

وأوضح: "هنا في الدوري الإنجليزي لا نتحدث هاتفياً، وتقتصر الأحاديث حين نتقابل في المباريات، إذ لا يوجد تواصل شخصي مع رياض محرز، والمغربي حكيم زياش الذي وصل منذ وقت قصير للانضمام إلى صفوف ".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا