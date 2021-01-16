الامارات | محمد صلاح يكشف عن طبيعة علاقته مع السوري عمر السومة وباقي النجوم العرب

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكشف عن طبيعة علاقته مع السوري عمر السومة وباقي النجوم العرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومهاجم المنتخب المصري محمد صلاح، عن علاقته بنجوم الكرة العرب، قائلا إن علاقته جيدة مع السوري عمر السومة، نجم أهلي جدة السعودي، وأنه اللاعب العربي الوحيد الذي يتواصل معه بشكل مستمر.

وتطرق صلاح إلى علاقته مع نجوم عرب غير مصريين في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال في تصريحات صحافية: "العلاقة جيدة مع الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي، إلا أننا نكتفي في الحديث خلال المباريات التي تجمع فريقينا في الدوري، بخلاف علاقتي مع الدولي السوري عمر السومة، حيث نتواصل بشكل دائم".

وأوضح: "هنا في الدوري الإنجليزي لا نتحدث هاتفياً، وتقتصر الأحاديث حين نتقابل في المباريات، إذ لا يوجد تواصل شخصي مع رياض محرز، والمغربي حكيم زياش الذي وصل منذ وقت قصير للانضمام إلى صفوف تشيلسي".

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