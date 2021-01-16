شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقام غدا الاحد مباراة النهائي بين فريقي برشلونة ضد أتلتيك بيلباو وذلك في كأس السوبر الاسباني، حيث صعد فريق برشلونة لهذه المباراة بعد مباراة ماراثونية مع فريق ريال سوسيداد لم تحسم نتيجتها إلا بضربات الجزاء حيث ظل الفريقان متعادلان بنتيجة ايجابية 1-1 ليحتكما إلى ضربات الجزاء الترجيحية والتى انهت المباراة لصالح برشلونة 3-2 , اما فريق أتلتيك بيلباو فقد صعد لنهائي السوبر الاسباني بعد هزيمته للنادي الملكي فريق ريال مريد بنتيجة هدفين مقابل هدف .

المباراة ستقام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب لا كارتوخا وتنقلها قنوات السعودية الرياضية الاولى KSA Sports 1 HD والثانية وKSA Sports 2 HD