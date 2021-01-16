شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يختار الفائز بلقب «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن هوية الفائز بلقب الدوري الإنجليزي، وقال: ما زال الحديث مبكرا عن حسم هوية بطل الدوري، وأتمنى أن يكون ليفربول في النهاية.وعن سوق الانتقالات.

قال: «لا أستطيع الحديث عن الأمر فهذا يخص الإدارة وقرار المدرب».

وأشاد صلاح باللاعبين الشباب في ليفربول وقال: «يلعبون بشكل جيد ويرغبون في إثبات أنفسهم وأتمنى أن يواصلوا التألق».

وبسؤاله عن ديوجو جوتا قال: «علاقتنا جيدة انضم للفريق وساعدنا بشكل جيد وكان يجلب لنا الفوز وكنا نتحدث معه لنجعله يشعر بالراحة ونحن نفتقده بسبب غيابه عنا للإصابة». وعن رغبته المستمرة في اللعب أجاب ضاحكا «أريد أن ألعب في كل دقيقة وكل المباريات، أريد خوض 95 دقيقة وليس 90 دقيقة لكن في النهاية أحترم قرار المدرب».