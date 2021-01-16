شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بوكتينيو بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الجمعة، إصابة مدربه الجديد الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، بفيروس كورونا المستجد.

واشار نادي العاصمة الفرنسية في حسابه على «تويتر» إلى أن المدرب الذي استلم منصبه مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري «سيحترم الحجر الصحي»، على أن يشرف على الفريق مساعداه خيسوس بيريز، وميجيل داجوستيو، في المباراة ضد انجيه المقررة، السبت، ضمن المرحلة العشرين من بطولة فرنسا.

وأضاف «خضع بوكيتينو لفحص للكشف عن «كوفيد-19» فجاءت نتيجته إيجابية. سيخضع للبروتوكول الصحي المعتمد».

ويعاني ثلاثة لاعبين حالياً فيروس كورونا المستجد ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان، وهم البرازيلي رافينيا، والألماني ثيلو كيهلر، والشاب كولين داجبا، وسيغيبون أيضاً عن المباراة ضد انجيه.

وخاض سان جيرمان 3 مباريات حتى الآن بإشراف بوكيتينو فتعادل مع سانت اتيان 1-1، وفاز على بريست 3-صفر وتوج بكأس الأبطال على حساب مرسيليا 2-1 الأربعاء.