"سيكون فيلمًا وثائقيًا ممتعًا".. من هو البطل الذي اختاره محمد صلاح ليمثل قصة حياته.. نص حواره مع شبكة "سكاي سبورتس"

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، أن تحويل مسيرته إلى فيلم وثائقي سيكون أمرًا شيقًا وممتعًا، وتحدث عن الرياضات الأخرى التي يحب مشاهدتها بخلاف كرة القدم.

وأجرى محمد صلاح مقابلة صحفية مطولة مع شبكة "سكاي سبورتس"، تطرق خلالها للحديث عن عدة أمور في حياته الشخصية.

تحدث الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن العديد من الملفات في مقابلة مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، وتطرق إلى حجم تواصله مع المحترفين العرب.

وجاءت المقابلة على النحو التالي:

هل تشاهد أي رياضة أخرى بخلاف كرة القدم؟

"نعم الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، الملاكمة في بعض الأحيان، بطولة القتال غير المحدود (ألعاب قتالية)، التنس في أحيان أخرى، يمكن القول أن ما أتابعه بعد كرة القدم هو الـNBA". حسبما نشر موقع "بطولات".



هل أنت جيد في كرة السلة؟

"في البلاي ستيشن نعم في الحياة الواقعية لا (ضاحكًا)، يمكنني هزيمة أي شخص في البلاي ستيشن.

"ليس لدي أفضل تكنيك لكن أحاول (حين يلعبها في الواقع)".

هل يمكن رؤية تصفيفة شعرك السابقة مجددًا؟

"الآن هي على ما يرام، ربما في المستقبل تراه أكبر لكن في اللحظة الحالية تعرف أنه خلال الحجر ترى أي شخص يترك تصفيفة شعره هكذا، لم أرغب في أن تقم زوجتي بقصه لذلك أفضل تركه هكذا".

ممثل يقدم شخصيتك في فيلم عن قصة حياتك؟

"لا أعرف لكن واثق أنه سيكون فيلم وثائقيًا ممتعًا بالنظر للمكان الذي أتيت منه والقيام بأشياء للمرة الأولى والأشياء التي رأيتها في حياتي المهنية سيكون ممتعًا لكنني لم أفكر في ذلك على الإطلاق، أنا ما زلت ألعب كرة القدم واستمتع باللحظة لا يمكنني حقًا الاختيار".

رأيت صورة لك مع الممثل رامي مالك

"نعم رامي مالك، سيكون اختيارًا جيدًا للفيلم، كنت أتحدث معه، هو يتحدث العربية قليلاً، ويعرف الثقافة وكيفية القيام بالدور في فيلم عني".



هل تفضل الطعام المصري أم الإنجليزي؟

أفضل الطعام الصحي، أتناول كلاهما، ليس لدي شيء مفضل بينهما، ربما طعامي المفضل هو الإيطالي، طعمه لا يصدق، في الطعام الإنجليزي أتناول الأسماك والبطاطس المقلية.

الكشري أم الأسماك والبطاطس المقلية؟

"الكشري بالتأكيد 100% لا شيء يقارن به أفضله عن أي شيء آخر في العالم".

عدد القطط لديك وأسمائهم؟

"لدي قطتين اسميهما boss (زعيم)، وسكراب، لم أختار الأسماء، ابنتي هي من تختار، واختارتهما من فيديو على ما أعتقد".

هل تستطيع التحدث بلهجة "Scouse"؟ (لهجة باللغة الإنجليزية التي نشأت في مقاطعة ميرسيسايد الشمالية الغربية)

"سعيد لأنني بدأت أفهم ترينت، هذا هو الشيء الأهم، التحدث يأتي لاحقًا، لكن الآن يمكنني فهمها، حين يتحدث روبرتسون وترينت سويًا يتحدثان بسرعة كبيرة أحتاج لتبطيء المحادثة".

الأمر المفضل لديك بالعيش في مدينة ليفربول؟

"الناس في ليفربول، هم لطفاء معي يظهرون حبهم دومًا خلال وبعد المباراة".

وعند سؤاله عن تواصله مع النجوم العرب من غير المصريين، وبالذات في الدوري الإنجليزي وبالأخص الثنائي، الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي والمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي، قال صلاح: "بصراحة لا يوجد تواصل شخصي معهما، ولكن عندما أقابل محرز في المباريات أتكلم معه. زياش لم أره حتى الآن لأنه انتقل حديثا إلى الدوري الإنجليزي، ولكن علاقتي بمحرز جيدة نتحدث قبل أو بعد كل مباراة نتواجه فيها". حسبما نشر موقع "روسيا اليوم".



وختم بالقول: "الذي علاقتي به جيدة في كرة القدم هو عمر السومة، نتواصل من وقت لآخر".

وأكد نجم نادي ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني، على التنافس القوي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي خاصة مع تساوي النقاط بين مانشستر يونايتد وليفربول قبل قمة الفريقين يوم الأحد المقبل.



وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية بين سبورت:« كل الفرق مستوياتها قريبة من بعض للغاية الموسم الجاري وغياب الجمهور أثر كثيرا.



وأضاف:«الإصابات أرهقت ليفربول؟ بالطبع لها دور فهناك فان دايك وماتيب ولكن يجب علينا التعامل مع الوضع ومحاولة الفوز بكل مباراة للتتويج باللقب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وواصل:«اقرب اللاعبين العرب بالنسبة لي هو عمر السومة ونتواصل مع بعض دائما

واستكمل:«محرز اتحدث معه في المباريات حينما نواجه بعضنا ولكن لا يوجد تواصل خارج الملعب معه.



وأكمل: من الصعب التكهن ببطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولكني أتمنى ليفربول بالطبع يتو باللقب للعام الثاني.

وعن إصابة جوتا أحد أهم اللاعبين بالريدز في الوقت الحالي قال صلاح :أصابة جوتا جعلتنا نفتقده وهو لاعب جيد.

وخلال الساعات الماضية ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن الألماني يورجن كلوب، سيعتمد بشكل كبير على قدرات محمد صلاح الهجومية، وسرعته الفائقة وتسديداته لتحطيم دفاعات مانشستر يونايتد وزيارة شبك ديفيد دي خيا.

ومن المنتظر أن يلتقي ليفربول بفريق مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في قمة الدوري الإنجليزي خاصة وأن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، حيث نجح مانشستر يونايتد في الفوز بـ11 مباراة وتعادل في 3 وخسر في 3 ، فيما نجح ليفربول في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتعادل في مباراتين.