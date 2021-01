بالفيديو.. الكونغولي مفومبي يخطف الأضواء بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

شهدت مباراة الأرجنتين والكونغو الديمقراطية، التي إنتهت بفوز راقصي التانجو بنتيجة 28-22، مشاركة لاعب الدائرة الكونغولي تييري مفومبي لاعب دائرة الذي خطف الأضواء بوزنه الثقيل.

ويشارك تييري مفومبي لاعب الكونغو الديمقراطية مع منتخب بلاده في النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.

وتعد مباراة الأرجنتين هي المباراة الأولى لمفومبي الذي يبلغ من العمر 26 عاما، ويبلغ طوله 1.92 سم، كما يبلغ وزنه 100 كليو، ويلعب الكونغولي في أحد الفرق الفرنسية المشاركة في دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

وقدم مفومبي الكونغولي مردود جيد في مشاركاته مع بلاده أمام الأرجنتين وسجل 4 أهداف من أصل 4 تسديدات.

watched the Handball World Championship and discovered my new all-time favorite athlete: Gauthier Mvumbi, who scored 4 goals today for DR Congo against Argentina.

My man is UNSTOPPABLE once he gets the ball.

THRIVE, BIG MAN, THRIVE pic.twitter.com/SCe172wVzS