الزمالك يكشف كواليس جديدة بشأن مفاوضات العين و"زيزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن نادي العين الإماراتي أرسل خطاباً يؤكد فيه تفويض نادر شوقي للتفاوض مع أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق.

وشهدت الفترة الماضية إعلان نادر شوقي بجانب حازم الحديدي وكيل "زيزو" عن عرض من العين الإماراتي للتعاقد مع "زيزو".

وقال أحمد عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس 2" "بالفعل وصل لنا خطاب من نادي العين الإماراتي يؤكد خلاله أن نادر شوقي مفوض من جانبهم للتفاوض مع زيزو".

وتابع "لكن في حدود معلوماتي كمجلس إدارة، لم نتلق أي عرض من أي جهة بشأن شراء زيزو".

وشدد "لم نقم بعرض زيزو للبيع، ولم نطلب من أي وكيل التقدم بعرض له، زيزو ضمن القوام الرئيسي لفريق الزمالك".

واختتم "باتشيكو هو المسؤول الأول عن الفريق، جلسنا معه مرة واحدة، وهو متمسك باللاعب، ولن يتم بيع أو إعارة أي لاعب إلا اذا كان المدرب لا يريده".