بالمواعيد والقنوات.. فولهام وتشيلسي ضمن مباريات السبت الكروي

2.30: ولفرهامبتون ووست بروميتش (بي إن سبورتس 2). 5.00: ليدز وبرايتون (بي إن سبورتس 2). 5.00: وست هام وبيرنلي (بي إن سبورتس 5). 7.30: فولهام وتشيلسي (بي إن سبورتس 1). 10.00: ليستر سيتي وساوثهامبتون (بي إن سبورتس 2).

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع