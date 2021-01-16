بالمواعيد والقنوات.. فولهام وتشيلسي ضمن مباريات السبت الكروي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
تشهد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الحالي، 5 مباريات ضمن الجولة الـ19 للبطولة.
ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم السبت.
الدوري الإنجليزي:
2.30: ولفرهامبتون ووست بروميتش (بي إن سبورتس 2).
5.00: ليدز وبرايتون (بي إن سبورتس 2).
5.00: وست هام وبيرنلي (بي إن سبورتس 5).
7.30: فولهام وتشيلسي (بي إن سبورتس 1).
10.00: ليستر سيتي وساوثهامبتون (بي إن سبورتس 2).
الدوري الإيطالي:
4.00: بولونيا وهيلاس فيرونا (بي إن سبورتس 4).
9.45: سامبدوريا وأودينيزي (بي إن سبورتس 4).
الدوري الألماني:
4.30: بروسيا دورتموند وماينز.
الدوري الفرنسي:
10.00: أنجيه وباريس سان جيرمان (بي إن سبورتس 6).