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بالمواعيد والقنوات.. فولهام وتشيلسي ضمن مباريات السبت الكروي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تشهد مسابقة الممتاز الموسم الحالي، 5 مباريات ضمن الجولة الـ19 للبطولة.

ويرصد الخليج 365 لزواره الكرام، بالمواعيد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم السبت.

الدوري الإنجليزي:

2.30: ولفرهامبتون ووست بروميتش (بي إن سبورتس 2).
5.00: ليدز وبرايتون (بي إن سبورتس 2).
5.00: وست هام وبيرنلي (بي إن سبورتس 5).
7.30: فولهام وتشيلسي (بي إن سبورتس 1).
10.00: ليستر سيتي وساوثهامبتون (بي إن سبورتس 2).

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4.00: بولونيا وهيلاس فيرونا (بي إن سبورتس 4).
9.45: سامبدوريا وأودينيزي (بي إن سبورتس 4).

الدوري الألماني:

4.30: بروسيا دورتموند وماينز.

الدوري الفرنسي:

10.00: أنجيه وباريس سان جيرمان (بي إن سبورتس 6).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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