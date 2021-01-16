بالمواعيد والقنوات.. مصر ومقدونيا ضمن مباريات مثيرة بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

يشهد رابع أيام النسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد (مصر 2021)، انطلاقة مباريات الجولة الثانية من منافسات البطولة، ويأتي أبرزها خوض المنتخب المصري لمباراة مقدونيا من أجل العبور إلى الدور الرئيسي للبطولة.

يقدم الخليج 365 تقرير بالمواعيد عن مواجهات اليوم الرابع لمونديال مصر 2021.

يواجه منتخب بيلاروسيا نظيره الكوري الجنوبي ضمن منافسات المجموعة الثامنة، وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف عصرا على صالة برج العرب بالإسكندرية وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 3.

يلتقي المنتخب المصري مع منتخب مقدونيا ضمن منافسات المجموعة السابعة، وتقام المباراة على صالة استاد القاهرة في تمام السابعة مساء، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

المغرب أمام منتخب البرتغال ضمن منافسات المجموعة المجموعة السادسة، وتقام المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة في تمام السابعة مساء، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 3.

النمسا تواجه فرنسا في السابعة مساء، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، وتقام المباراة على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

كما تقام مباراة سلوفينيا وروسيا ضمن منافسات المجموعة السابعة، على صالة برج العرب بالإسكندرية، في تمام السابعة مساء.

وتقام مباراة بين تشيلى والسويد اللذان يتواجدا في المجموعة السابعة التي يتواجد بها مصر، وتقام المواجهة على صالة استاد القاهرة الرياضي في التاسعة والنصف مساء، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 2.

وستكون هناك مواجهة قوية للجزائر أمام أيسلندا ضمن منافسات المجموعة السادسة، على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، في تمام التاسعة والنصف مساء، وتذاع على قناة اون تايم سبورتس 3.

وتختتم مباريات اليوم، بمواجهة بين منتخبا سويسرا والنرويج ضمن مواجهات الجولة الخامسة، على صالة دكتور حسن مصطفى بأكتوبر، في تمام التاسعة والنصف مساء، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 1.

وتقام مباريات النسخة الـ27 من بطولة العالم لكرة اليد، بمشاركة 32 فريق لأول مرة في تاريخ البطولة، على 4 صالات وهم صالة استاد القاهرة الرياضي، وبرج العرب، والعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة دكتور حسن مصطفى.

كما تنص لوائح المسابفة على تأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من المجموعات الثامنة إلى الدور الرئيسي، ليتم تقسيمهم بعد ذلك إلى 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 فرق.