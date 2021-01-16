شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يثير القلق داخل برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، اشكوك في النادي الكتالوني أثناء الاستعداد لمواجهة أتلتيك بيلباو، الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر الإسباني. وغاب ليونيل ميسي عن مواجهة نصف النهائي ضد ريال سوسيداد، بسبب معاناته من انزعاج عضلي في الساق اليسرى.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة استأنف تدريباته، عقب الحصول على راحة بالأمس، لكن المران شهد غياب ميسي، مما زاد فرص غيابه عن النهائي.