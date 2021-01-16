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ميسي يثير القلق داخل برشلونة قبل نهائي السوبر الإسباني

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، اشكوك في النادي الكتالوني أثناء الاستعداد لمواجهة أتلتيك بيلباو، الأحد المقبل، في نهائي كأس السوبر الإسباني. وغاب ليونيل ميسي عن مواجهة نصف النهائي ضد ريال سوسيداد، بسبب معاناته من انزعاج عضلي في الساق اليسرى.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن برشلونة استأنف تدريباته، عقب الحصول على راحة بالأمس، لكن المران شهد غياب ميسي، مما زاد فرص غيابه عن النهائي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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