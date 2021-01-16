شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يضرب روما بثلاثية في «الكالتشيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه لاتسيو لطمة قوية إلى طموحات جاره ومنافسه التقليدي العنيد روما، وحقق فوزا كبيرا، بنتيجة (3-0) عليه في ديربي العاصمة، اليوم الجمعة، في افتتاح مباريات المرحلة الـ18 من الدوري الإيطالي.

وأنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين، سجلهما شيرو إيموبيلي ولويس ألبرتو في الدقيقتين (14 و23). وفي الشوط الثاني، سجل ألبرتو الهدف الثاني له وهو الثالث للفريق في الدقيقة (67) ليحسم المباراة تماما.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف نابولي وأتالانتا. وتجمد رصيد روما عند 34 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان.فيما يتربع ميلان على الصدارة برصيد 40 نقطة، لحين استكمال باقي مباريات المرحلة.