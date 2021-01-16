شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح يرد على تجاهل ليفربول حول تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب التسريبات الأخيرة التي تم تسريبها بين الصحف الإنجليزية الرياضية، والتى أفادت بتجاهل ليفربول ملف تجديد عقد محمد صلاح، خلال الفترة المقبلة، رد النجم المصري العالمي على هذه الأمور بوضوح، وقال: التعاقدات ليست قراري بل قرار المدرب والإدارة ولا أعرف ماذا ينون الفترة المقبلة، ولكن لا أستطع الحديث، بالتأكيد أي إضافة ستُساعد الفريق بشكل كبير، وهذا ليس قراري ولكن المدرب أكثر شخص قد يتحدث عن ذلك.