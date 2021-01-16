شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو يحدد بديل مبابي في سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب باريس سان جيرمان، البديل الأنسب للانضمام إلى الفريق حال رحيل كيليان مبابي.

ويرتبط مبابي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، ومن المرجح أن يرحل في الصيف المقبل لريال مدريد، حال عدم تجديد تعاقده.

وبحسب شبكة «سبورت ميدياست» الإيطالية، فإن بوكيتينو طلب من رئيس سان جيرمان، التعاقد مع مواطنه باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، حال رحيل مبابي.