شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب الكونغو لليد: الإحساس بالهزيمة غريب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرانسيس توزولانا مدرب الكونغو الديمقراطية: «أشعر بإحساس غريب جدا من الخسارة من الأرجنتين في هذه المباراة في ظل أولمشاركة في تاريخنا».

وأردف «دفاع فريقنا في الشوط الأول كان جيدا ولكن الأرجنتين فريق قوى وهجومه أقوى».

وأشار مدرب الكونغو الديمقراطية إلى أنه راض عن فريقه، ولكنه شدد على ضرورة الاستفادة من الأخطاء لعلاجها في المستقبل.

بينما أكد لاعب المنتخب الكونغولي تشيتومبي أوريليين، «لا يمكن أن أقارن بين تلك البطولة وأي بطولة أخرى بسبب الإجراءات الاحترازيةالصارمة هنا.