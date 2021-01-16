شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب يد الأرجنتين: لدينا مشاكل في الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرى مانولو كاديناس المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين أن مباراة فريقه أمام الكونغو الديمقراطية كانت صعبة وليست سهلة مطلقا، خاصة أنالفريق كان لديه مشكلة في الدفاع في الشوط الأول.

وقال كاديناس في المؤتمر الصحفي للمباراة: «المنتخب الكونغولي يشارك للمرة الأولى في البطولة، ولكن في الشوط الثاني استطعنا امتلاكالكرة وفرض السيطرة في الشوط الثاني«.

وانتهى لقاء الأرجنتين والكونغو الديمقراطية بنتيجة 28-22 لصالح الأرجنتين في مباراة شهدت قوة وندية بين الفريقين، لكن خبرات راقصيالتانجو كانت حاسمة.