شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب إسبانيا لليد: فقدنا تركيزنا.. ومبروك للبرازيل التعادل معنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص خوردي ريبيرا مدرب إسبانيا على تهنئة منتخب البرازيل على تعادل الفريقين في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية ببطولة العالم مصر2021.

وتعادل منتخبي إسبانيا والبرازيل بنتيجة 29-29 في افتتاح لقاءات المجموعة الثانية بصالة العاصمة الإدارية الجديدة لمصر 2021.

وقال ريبيرا في المؤتمر الصحفي للقاء: «أهنئ منتخب البرازيل على التعادل اليوم والمباراة الكبيرة التي قدموها فلقد جعلوا المباراة صعبةعلينا وتأخرنا لمدة ثماني دقائق في تسجيل الهدف الأول«.

وأضاف: «بعد مرور بعض الوقت قمنا بتحسين الأداء والعودة في اللقاء وفي بداية الشوط الثاني لعبنا بشكل جيد لكن بعد ذلك فقدنا التركيزعندما لعبنا بـ ستة لاعبين في الهجوم«.

وأتم: «البرازيل استغلت عدم تركيزنا في بعض الأوقات وحققوا التعادل اليوم بالإضافة إلى أننا أضعنا الكثير من الهجمات لكنها البداية،ولدينا لقاءين أمام بولندا وتونس وسنحاول تحقيق الفوز والتأهل للدور التأهل واستعادة توازنا«.

فيما قال أنخيل فيرنانديز قائد إسبانيا: «أهنئ منتخب البرازيل على المباراة التي قدموها ولكنت كانت صعبة علينا، فلقد أهدرنا الكثير منالفرص والتي كلفتنا التعادل في مباراة اليوم«.

وأتم: «بعد التأخر في بداية اللقاء استعدنا التوازن وعدنا في المباراة لكن بعد ذلك فقدنا التركيز قليلا واستغلت البرازيل ذلك، لكنها البدايةفي البطولة وسنسعى لتصحيح الأخطاء في المباراة المقبلة والفوز للتأهل للدور المقبل«.