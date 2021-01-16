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المدير الفني لمنتخب البرازيل: قدمنا مباراة رائعة أمام إسبانيا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ألفارو هيرديرو مدرب منتخب البرازيل لليد: «قدمنا مباراة رائعة امام اسبانيا وكانت صعبة للغاية وحدثت لنا بعض المشاكل في المباراة،لكن لدينا عناصر رائعة ونجحنا في تخطي تلك العقبة في بداية البطولة«.

وأضاف: «المباراة الأولى دائما تكون صعبة لكن قدمنا مستوى رائع وواجهتنا بعض الصعوبات فلقد درسنا إسبانيا جيدا وشاهدنا العديدمن الفيديوهات ولكن نجحنا في العبور باللقاء إلى بر الأمان«.

وأتم:: «التغييرات التي أجريناها في اللقاء ساعدتنا وحققت لنا العودة في النتيجة على المستوى الدفاعي والهجومي، وكانت مباراة رائعة لناوأريد أن نستمر على هذا المستوى وتقديم الأفضل في المباريات المقبلة«.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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