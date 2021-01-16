صلاح يعلن عن أقرب اللاعبين العرب بالنسبه له.. والفريق الأقرب للفوز بالدوري الإنجليزي.. ويؤكد: «لا أتواصل مع محرز»

الشارقة - اميمة ياسر - أكد محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطتي، على التنافس القوي الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي خاصة مع تساوي النقاط بين مانشستر يونايتد وليفربول قبل قمة الفريقين يوم الأحد المقبل.



وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية بين سبورت:« كل الفرق مستوياتها قريبة من بعض للغاية الموسم الجاري وغياب الجمهور أثر كثيرا.



وأضاف:«الإصابات أرهقت ليفربول؟ بالطبع لها دور فهناك فان دايك وماتيب ولكن يجب علينا التعامل مع الوضع ومحاولة الفوز بكل مباراة للتتويج باللقب. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



وواصل:«اقرب اللاعبين العرب بالنسبة لي هو عمر السومة ونتواصل مع بعض دائما

واستكمل:«محرز اتحدث معه في المباريات حينما نواجه بعضنا ولكن لا يوجد تواصل خارج الملعب معه.

والفريق الأقرب للفوز ببطل الدوري الإنجليزي



وأكمل: من الصعب التكهن ببطل الدوري الإنجليزي هذا الموسم ولكني أتمنى ليفربول بالطبع يتو باللقب للعام الثاني.

وعن إصابة جوتا أحد أهم اللاعبين بالريدز في الوقت الحالي قال صلاح :أصابة جوتا جعلتنا نفتقده وهو لاعب جيد.

وخلال الساعات الماضية ذكرت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أن الألماني يورجن كلوب، سيعتمد بشكل كبير على قدرات محمد صلاح الهجومية، وسرعته الفائقة وتسديداته لتحطيم دفاعات مانشستر يونايتد وزيارة شبك ديفيد دي خيا.

ومن المنتظر أن يلتقي ليفربول بفريق مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في قمة الدوري الإنجليزي خاصة وأن الفريقين يتساويان في عدد النقاط، حيث نجح مانشستر يونايتد في الفوز بـ11 مباراة وتعادل في 3 وخسر في 3 ، فيما نجح ليفربول في الفوز بـ6 مباريات وتعادل في 6 مباريات وتعادل في مباراتين.