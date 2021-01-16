شكرا لقرائتكم خبر عن روجير قائد منتخب البرازيل لليد يشكر مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روجيرو مورايس قائد البرازيل: «في البداية أريد أن أشكر مصر على التنظيم الرائع لهذه البطولة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بهاجميع البلاد في العالم بسبب فيروس كورونا«.

وأضاف: «نحن كلاعبي البرازيل نشعر بالسعادة هنا في مصر بسبب التنظيم الرائع والإجراءات الصحية المتبعة والتنظيم هنا في هذهالبطولة رائع للغاية«.

وأتم: «قدمنا مباراة رائعة أمام إسبانيا في ظل غياب المدير الفني بسبب كورونا، فلم نراه من فترة كبيرة لكن تخطينا كل الصعوبات وحققناالتعادل اليوم في مباراة صعبة، وهدفنا تقديم مستوى رائع في البطولة وأن نحقق مركز جيد ونشرف بلادنا«.