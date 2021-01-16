شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يحدد مصيره مع المقاولون العرب بعد ثلاثية بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم مجلس إدارة المقاولون العرب، مصير عماد النحاس، مدرب الفريق، بعد الهزيمة التي تعرض لها الذئاب أمام بيراميدز، على ملعب الدفاع الجوي. وعاد بيراميدز، إلى سكة الانتصارات بفوز مثير على ضيفه المقاولون (3-1)، مساء الجمعة، في ختام الجولة السابعة من الدوري المصري.

وقال مصدر داخل المقاولون العرب، إن عماد النحاس، حسم مصيره مع الفريق، وقرر البقاء في قيادة الذئاب خاصة بعد أن جدد مجلس إدارة المقاولون العرب الثقة في مدافع الأهلي السابق.