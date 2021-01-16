شكرا لقرائتكم خبر عن «مفومبي» أضخم لاعب في المونديال.. 110 كليوجرامات وسجل 4 أهداف في الأرجنتين (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قهر اللاعب الكونغولي، جوتييه مفومبي، وزنه الزائد وهز الشباك، في بطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر. وسجل اللاعب، صاحب الوزن، 110 كيلو جرام، 4 أهداف في مرمى الأرجنتين، مساء الجمعة، بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة، لحساب الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

فاز منتخب الأرجنتين على الكونغو الديمقراطية 28-22، في أولى مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم لكرة اليد «مصر 2021».وتضم المجموعة بجانب الأرجنتين والكونغو الديمقراطية كلا من الدنمارك حامل اللقب، والبحرين، وحصد المنتخب الأرجنتيني أول نقطتين فيما ظل الكونغو الديمقراطية دون رصيد.