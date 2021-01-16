كلوب يقرر استبعاد المدافع سيرخيو راموس من حساباته من أجل صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - استبعد ليفربول الإنجليزي احتمال ضم راموس البالغ 34 عاما، بحسب صحيفة "The Athletic"، والسبب يعود لما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، الذي فاز به ريال مدريد على حساب الريدز، عندما تسبب خلالها راموس في إصابة صلاح بالكتف.

في تلك المباراة التي أقيمت في كييف، اضطر صلاح لمغادرة الملعب، ولم ينس ليفربول ما حدث.

وذكرت صحيفة mundodeportivo أن مدرب ليفربول يورغن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.

ولا يزال مستقبل راموس مجهولا، إذ ينهي قائد ريال مدريد عقده مع النادي الأبيض في يونيو المقبل ولم يجدد مع النادي حتى الآن، بسبب الخلاف على طوال مدة العقد الجديد.

ويعد باريس سان جيرمان الفرنسي، أبرز المهتمين بالحصول على خدمات المدافع الإسباني.