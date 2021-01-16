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بيراميدز يحدد فترة غياب شريف إكرامي بعد إصابته أمام «الذئاب»

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز لبعض الفحوصات الطبية اليوم للكشف على حجم إصابته عقب الإصابة الذي تعرض لها خلال لقاء فريقه أمام المقاولون العرب والذي خسرها الذئاب بثلاثية.

واضطر الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، لاستبدال إكرامي بعد إصابته في الشوط الأول من عمر اللقاء المقام بستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وشارك مهدي سليمان حارس مرمى بيراميدز، لأول مرة هذا الموسم مع بداية الشوط الثاني من عمر المباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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