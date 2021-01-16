شكرا لقرائتكم خبر عن كفرالشيخ يفوز علي المنصورة في السلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق كفرالشيخ الاول في كرة السلة على فريق استاد المنصورة بنتيجة ٧١-٥٤ وذلك في مباراة قوية سيطر فيها لاعبو كفرالشيخ

رئيس جهاز كرة السلة بكفر الشيخ الدكتور احمد سلامه

المدير الفني كابتن وائل حمد مدير فني

مدرب عام كابتن حسن هميسه

دكتور محمد المغني مخطط أحمال

دكتور محمد فوزي إصابات ملاعب، وأشاد اشرف ابو حليمه، رئيس مجلس ادارة النادي بالفريق وأكد دعم مجلس إدارة النادي لكافة الفرق ماديا ومعنويا.

مدير اداري احمد عاشور

مشرف اللعبة المهندس حسام هميسه