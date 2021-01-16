الزمالك يكشف عن طلب باتشيكو بشأن صفقة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، أن مدرب الفريق البرتغالي جيمي باتشيكو طلب تدعيم مركز وحيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2" في ساعة مبكرة من صباح السبت :"نادي الزمالك لا يتفاوض مع أي لاعب محلي مرتبط بعقد مع ناديه، ونتفاوض مع اللاعب من خلال ناديه بصورة رسمية".

وعن حقيقة التفاوض مع أسامة جلال مدافع إنبي، رد :"باتشيكو طلب التدعيم في مركز وحيد، ولا أعتقد أن المدرب طلب دعم المركز الذي يلعب له أسامة جلال".

وشهدت الساعات القليلة الماضية ارتباط مدافع إنبي الحالي بالانتقال لصفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية على أن تكون قيمة الصفقة 15 مليون جنيه.

وخرج عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك في تصريحات عبر شاشة "صدى البلد" ليؤكد أن صفقة أسامة جلال اقتربت من الانتهاء.