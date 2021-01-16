سوق الانتقالات | مورينيو يتحدث عن مناقشة مستقبل جاريث بيل مع توتنهام!

قال جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير إنه لم يناقش “لثانية واحدة” احتمال تمديد جاريث بيل إعارته بعد نهاية الموسم الحالي.

واستقبلت الجماهير بحماس بالغ عودة اللاعب الويلزي إلى توتنهام على سبيل الإعارة من ريال مدريد لكنه لم يترك أي بصمة وقضى معظم الوقت على مقاعد البدلاء.

وردا على سؤال عن مستقبل بيل قبل موقعة فريقه في الدوري الانجليزي الممتاز أمام شيفيلد يونايتد يوم الأحد لم يكشف مورينيو أي تفاصيل بشأن موقف اللاعب.

وقال مورينيو للصحفيين “لم أناقش هذا الأمر لثانية واحدة.

“جاريث لاعب معار حتى نهاية الموسم. لم نناقش الأمر لثانية واحدة”.

وشارك بيل أساسيا في مباراة واحدة فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم وجلس على مقاعد البدلاء ولم يلعب في التعادل 1-1 مع فولهام هذا الأسبوع. لكنه شارك أساسيًا في ست من مواجهات الفريق في الدوري الأوروبي.

وقال مورينيو إنه يسعى “تدريجيًا” لدفع اللاعب البالغ عمره 31 عامًا لتقديم أفضل ما لديه لكنه لم يكشف ما إذا كان بيل سيشارك أمام شيفيلد يونايتد.

وقال مورينيو “لا أدري. لم أتخذ قرارًا بعد. دعونا ننتظر”.

ويحتاج توتنهام صاحب المركز السادس بشدة للحصول على النقاط الثلاث يوم الأحد لإنعاش آماله في دخول المربع الذهبي بعد أن حقق انتصارًا وحيدًا فقط في آخر ست مباريات بالدوري.

ويتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب لكنه حقق أول انتصار له هذا الموسم أمام نيوكاسل يونايتد هذا الأسبوع وحذر مورينيو لاعبيه من الإستهانة بالمنافس.

وقال “لو دخلنا المباراة ونحن نفكر أننا سنواجه أسوأ فريق في الدوري الممتاز فاننا سنواجه مشكلة كبيرة”.