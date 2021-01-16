أخبار النصر | الصليهم يحتفل بالفوز على الرائد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أبدى عبد المجيد الصليهم لاعب فريق النصر سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الرائد 1 / صفر، ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (دوري المحترفين السعودي).

وكان الصليهم هو صاحب الهدف الوحيد في المباراة، والذي سجله في الدقيقة 83.

وقال لاعب النصر في تصريحات لقناة”السعودية الرياضية” عقب المباراة، إن مواجهة الرائد لم تكن سهلة، وأن الأخير أدى مباراة جيدة للغاية.

وأوضح الصليهم أن الهدف الذي سجله في مباراة اليوم يأتي كنتجية لتعاون زملائه في الفريق معه، مؤكدًا أن تكاتف اللاعبين هو الحل الوحيد لعودة النصر إلى مكانته الطبيعية.

وكشف اللاعب عن عدم جاهزيته لخوض المباراة قبل بدايتها، لكنه ألتزم بتعليمات الجهازالفني ليدخل المباراة في حالة فنية وبدنية جيدة ليسجل هدف الفوز لفريقه.

ويحتل النصر المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، بينما تجمد رصيد الرائد عند 13 نقطة في المركز الرابع عشر.