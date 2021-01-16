أعلن نادي باريس سان جيرمان المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي اليوم الجمعة إصابة مدربه الجديد ماوريسيو بوكيتينو بفيروس كورونا وغيابه عن مواجهة أنجيه مطلع الأسبوع بعد أن خضع للعزل الذاتي. وسيقود المساعدان خيسوس بيريز وميجيل داجوستينو الفريق خلال المواجهة بالدوري غدًا السبت. وقال النادي في بيان “أظهرت الفحوص إصابة المدرب ماوريسيو بوكيتينو بفيروس كوفيد-19 وسيخضع للعزل الذاتي وسيتبع الإجراءات الصحية المناسبة”. وحقق بوكيتينو، الذي تولى المسؤولية في وقت سابق هذا الشهر خلفًا للمدرب الألماني توماس توخيل الذي أقاله النادي، أول ألقابه في ثالث مباراة فقط مع سان جيرمان بعد فوزه بكأس السوبر الفرنسية يوم الأربعاء. ويتأخر سان جيرمان حامل اللقب بفارق نقطة واحدة عن أولمبيك ليون متصدر الدوري.

كانت هذه تفاصيل خبر بوكيتينو لم يهنأ بكأس السوبر الفرنسي..الأرجنتيني يصاب بكورونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.