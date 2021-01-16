شكرا لقرائتكم خبر عن هثيم عرابي: احنا مش رعاع علشان يلغوا لنا المسحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، الذي يلعب بالدرجة الثالثة من الدوري المصري، قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسحات كورونا للدرجتي الثالثة والرابعة.

وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لماذا يتعاملون بتلك الطريقة، فهل نحن رعاع؟، طيب ما تلغوا الكورة في مصر».

وتابع: «لو تحدث عن أشخاص بعينها سيتم القضاء عليهم بسبب كل ما أمتكله من دلائل ادينهم، وبقالي 60 يوم فقط في هذا المنصب ولكن قادر أني أكتب كتاب من الكوارث»