اخبار الرياضه

هثيم عرابي: احنا مش رعاع علشان يلغوا لنا المسحات

0 نشر
إيهاب الفولي 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هثيم عرابي: احنا مش رعاع علشان يلغوا لنا المسحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، الذي يلعب بالدرجة الثالثة من ، قرار اتحاد الكرة بإلغاء مسحات للدرجتي الثالثة والرابعة.

وقال هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لماذا يتعاملون بتلك الطريقة، فهل نحن رعاع؟، طيب ما تلغوا الكورة في مصر».

وتابع: «لو تحدث عن أشخاص بعينها سيتم القضاء عليهم بسبب كل ما أمتكله من دلائل ادينهم، وبقالي 60 يوم فقط في هذا المنصب ولكن قادر أني أكتب كتاب من الكوارث»

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا