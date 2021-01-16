شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف حجم إصابة كريم بامبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعرض كريم بامبو صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لكدمة في وجه القدم وذلك خلال التقسيمة الفنية التي شهدها مران الفريق.

وفضل الجهاز الطبي للزمالك منح بامبو راحة من الجزء المتبقي من التدريبات لحين الاطمئنان عليه. ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة للبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة من 6 لقاءات حيث حقق الفوز في خمسة منها وتعادل في لقاء وحيد.