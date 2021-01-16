شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة طبية استعدادا لمواجهة «البنك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة في بطولة الدوري الممتاز. وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني مسحة طبية وفقا للبروتوكول الطبي، المتبع خلال جائحة كورونا والذي ينص على إجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

ويستأنف الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة البنك الاهلي. وكان الفريق قد حقق الفوز على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الماضية من بطولة الدوري الممتاز.