شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحارب مانشستر يونايتد على عرش البريميرليج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي لقاء هاما ومرتقب أمام كتية مانشستر يونايتد، الأحد، عند الساعة السادسة ونصف، ضمن أحد الديربيات الكلاسيكية في كرة القدم الإنجليزية، والذي يقام على أرض ملعب أنفليد معقل الريدز.

ربما هذه هي المباراة الأكثر اشتعالا بين الطرفين منذ سنوات، حيث خطف مانشستر يونايتد الصدارة الجولة الماضية بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف، ليفربول، ما يجعل كتيبة كلوب ستحارب لاسترداد موقعها مرة أخرى، وتربعها على عرش البريميرليج.

الشياطين الحمر في أفضل أحوالهم بالآونة الأخيرة بعد الفوز في آخر ثلاث مباريات بالبريميرليج على خصوم أقوياء في مقدمتهم أستون فيلا وكذلك وولفرهامبتون.

في الوقت نفسه فإن ليفربول تراجع كثيرًا وحقق نتائج مخيبة للآمال، إذ تعادل مع المتذيل وست بروميتش ثم نيوكاسل، وهُزم من ساوثامبتون، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة ويستغل المانيو الموقف ويحصل على الصدارة بـ36 نقطة.

ما يُزيد من إثارة المباراة الأجواء المحيطة بها بالنظر إلى اتهامات يورجن كلوب للحكام بمجاملة اليونايتد بالنظر إلى عدد ركلات الجزاء المحتسبة لهم في آخر موسمين، ما كان له أثر ضخم على الصحافة والإعلام وكانت ردود الفعل لا تصدق زادت من لهيب القمة.