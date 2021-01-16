شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي: من تحدث عن عودة رمضان صبحي للأهلي لا يعلم مبادئ القلعة الحمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي، إنه من المستحيل عودة رمضان صبحي، مهاجم نادي بيراميدز، إلى النادي الأهلي سابقًا.

وأضاف هيثم عرابي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «رمضان صبحي من المستحيل عودته نهائيًا إلى صفوف النادي الأهلي مرة أخرى ومن طرح تلك الفكرة أو تحدث عن ذلك فهو لا يعرف الكابتن محمود الحطيب الذي لن يسمح بحدوث ذلك».

وتابع: «من يتحدث عن عودة رمضان صبحي إلى الأهلي لا يعلم مبادئ القلعة الحمراء، ورمضان صبحي شكك في قيمة الانتماء لدى لاعب كرة القدم في مصر».