شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك القوة الضاربة قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عبدالحليم على مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك إن انتظام كل اللاعبين في مران اليوم يتيح للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو الاستعداد لمواجهة الجونة المقبلة بأريحية من الناحية الفنية.

أضاف عبدالحليم على في تصريحاته للموقع الرسمي للزمالك أن كل الأمور التي تخص الفريق على ما يرام، وأن كل اللاعبين في حالة تركيز واستعداد تام لمواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.

وأشاد على بحرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادي على متابعة تدريبات من أجل دعم الجهاز الفني واللاعبين، مشيرا إلى أن اللجنة في تواصل مستمر مع الفريق من أجل استكمال المسيرة بشكل متميز.

ويستعد الزمالك لمواجهة الجونة بمسابقة الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة للبطولة. ويحتل الزمالك المركز الثاني في الدوري برصيد 16 نقطة من 6 لقاءات حيث حقق الفوز في خمسة منها وتعادل في لقاء وحيد.