شكرا لقرائتكم خبر عن جنش ينتظم في التدريبات الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظم محمود عبدالرحيم جنش حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.

وسيشارك جنش في المران الجماعي مع الثنائي محمد أبوجبل ومحمد عواد بعد أن تعافى من إصابته في العضلة الضامة التي تعرض لها في الفترة الماضية.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها 19 يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الممتاز.