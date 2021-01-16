شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: سيراميكا كليوباترا كان مندفعا أمام إنبي بحثا عن الفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباتر أنه مدرب شاطر وواعد لكن عليه أن يؤمن ببعض الأمور داخل الملعب وفي المباريات.

وقال ضياء في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنه كان يجب على هيثم شعبان محاولة الخروج بنقطة في لقاء إنبي والذي انتهى بفوز الأخير بهدفين لهدف.

وتابع أن سيراميكا كليوباترا كان مندفعا بشكل كبير بحثا عن الفوز فتلقى هدف خسر به لقاء إنبي.

وأتم أن ليس لديه شك في عمل هيثم شعبان وقدراته الفنية وإمكانيات فريق سيراميكا كليوباترا