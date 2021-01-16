شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم عرابي يكشف القيمة الحقيقية لصفقة حسين الشحات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس، ومدير التعاقدات السابق بالنادي الأهلي أن صفقة حسين الشحات لصفوف النادي الأهلي لم تتكلف 150 مليون جنيه كما ردد البعض.
وقال في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «حسين الشحات تنازل عن رقم كبير مقابل الانضمام إلى الأهلي وتكلفت ما يقرب من 80 مليون جنيه». وواصل :«لابد من الصبر على حسين الشحات ومنحه الفرصة للنهاية وعدم التسرع في التقييم عليه». +
وأضاف :«هناك بعض الأشخاص سبب في تكريس مبدأ 150 مليون جنيه في صفقة حسين الشحات ومنهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق».
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